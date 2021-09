DEČKO JOJ SLOMIO NOS, BACIO U KADU I ZAKLJUČAO Jeziva Irmina ispovest o torturi i zlostavljanju dečka, svaku noć je budio UDARCIMA

Pevačica Irma Serjanić koja se na samom startu Zadruge posvađala s Dalilom, otkrila je jednom prilikom da je bila žrtva nasilja.

Ona je tokom učešća u Parovima ispričala da ju je bivši dečko zlostavljao i "svaku noć budio udarcima".

"Bivši me je budio svaku noć. Udarao me je u glavu, rebra, u stomak. Lomio je rebra i nos, nisam imala kosu zbog njega. Njega je to ložilo i prijalo mu, on je jedan ozbiljan psihopata. U jednom trenutku je bilo ili on ili ja. Čupala sam kosu gledajući se u ogledalo i mislila da je bolje da ne dočekam sutra", rekla je Irma, a sada je neimenovani izvor blizak pevačici otkrio detalje.

"Irma se zabavljala s jednim dečkom iz Tuzle kada je imala otprilike 18 godina. Pre nego što su ušli u vezi bili su dobri prijatelji i u početku je sve bilo savršeno. Kako je vreme prolazilo počeo je da se menja i pokazuje svoju agresivnu i ljubomornu stranu", tvrdi izvor i otkriva da je pevačica svakodnevno trpela torturu od dečka, i da ju je jednom prilikom udarao pred svojim ocem.

"Jednom je iz čista mira krenuo da je udara pred njegovim ocem. Šutirao ju je i udarao bokserom po glavi i celom telu. Otac njenog bivšeg dečka se umešao i jedva uspeo da je odbrani i odvoji od njega. Irma je pobegla, ali mu se brzo vratila jer ga je volela".

Isti izvor navodi da se drugi jezivi napad dogodio pred Irminom drugaricom s kojom ju je bivši varao.

"Od siline udarca joj je slomio nos, a onda je takvu stavio u kadu i zaključao".

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)