LEPI MIĆA I JANJUŠ OČI U OČI NAKON PREKIDA ODNOSA, PEVAČ PROGOVORIO: Maja i Car su ti napravili šou, a ti si u selu bio sa Aleks!

Lepi Mića i Marko Janjušević Janjuš našli su se oči u oči nakon prekida odnosa, a pevač je odlučio da progovori.

- Moram da se nadovežem, naš odnos je bio ranije dobar. Mene je iznerviralo ono u emisija i to što se dešavalo van. Kad završim rijaliti, mene nikakav odnos ne zanima. Ti si rekao da sam ja tebe pljuvao, ali to je bilo nakon tvog izlaganja. Meni je pukla klapna. Ja se nikad nisam mešao u tvoj rijaliti, niti ću se mešati ikada. Ja nikoga neću dirati, dok mene neko ne dira. Kad me neko dira, ja sam surov i grub. Nazvao si me najvećim lažovom, da se viđam sa nekim, a da mi je neko drugi paravan, to nije bilo istina - ustao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam bio u gostima sa tvojom drugaricom Miljanom Kulić, ja sam tvrdio da ste svi u etno selu lažovi, da petljate, da lažete. Da li laž može da zastari? Ti si lagao ovde. Reci šta sam ja slagao. Ja se nikad nisam kleo i slagao - odgovorio je Mića.

- Ja priznajem, ali si i ti. Moja i tvoja svađa eskalirala tvojim ekstremnim... - nastavio je košarkaš.

- Tvojim ekstremnim laganjem. U emisijama "Narod pita" mi komentarišemo "Zadrugu". Ja sam rekao da je Miljana lagala, da si ti lagao, da je Zola lagao. Ja sam tako rekao. Morate da znate, kad sednete u etno selo, ja dobijem poziv. Ja znam sve stvari koje si radio tamo. Da li si bio sa Aleks? - poručio je pevač.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta ti gledaš sa kim se ja viđam? Batali me više - odbrusio je Janjuš.

- Evo i drugog lažova. Car se kleo da nije sa Majom, da mu je drugarica, pa eto bio sa njom. A ja sam vam kriv. On ti je napravio šou, ne ja! Zove me drug da idem tamo, ja neću. I dobro znaš šta sam prećutao. Kad si lagao da nisi bio sa Aleks, a bio si! Vi lažete, petljate, jedan drugome j*bete devojke. Ja nisam hteo da idem u etno selo, da ne bi bilo priča. Ponavljam, ti si bio moj prijatelj, a onda si stao na stranu Tomovića. Onda si bio Tomovićev prijatelj, stao si na stranu Cara. Sad nisi ni sa Carem. Ja ne želim takvo društvo. Sve što sam rekao, rekao sam istinu - nastavio je Mića.

