BILA JE NAJGORA U TUZLI! IRMA IZNELA DALILIN PRLJAV VEŠ: Abortirala je sa 16 i ima bivšeg muža, čak je njegovo ime TETOVIRALA!

Irma Serjanić nikada ne štedi bivšu prijateljicu Dalilu Dragojević, pa je ovaj put dobila pitanje zbog čega je tako.

Dalila i Irma odmah su se posvađale.

"Zašto si takva prema Dalili? Rekla si da je ober ku*vetina, da je abortirala dete, da je bila udata već?", glasilo je pitanje.

"Bila je udata za Esu, sa kojim je živela od svoje 16. godine, sa kojim je abortirala. Jeste sve to, stojim iza toga, rekla sam šta je sve radila, a ona krije to kao zmija noge. Imala je i tetovirano ime na ruci, mada je možda sad to promenila. Bila sam joj lojalna, a ona je mene izdala, samo se vi družite sa njom, kazaće vam se samo", rekla je Irma.

foto: Printscreen

"Ti si opsednuta i bolesna", dobacila je Dalila.

"Naravno, ti si probala da se sečeš, ti ćeš nekome da pričaš nekome o kontrolama, hajde molim te, ološu", dodala je Irma.

"Ona je fanatik i moj fan, da kažem mojoj sestri da spremi tužbu. Od sad samo tužim, možete da me pljujete, da govorite da sam ološ, ali da izmišljate muža ili dete, to ne dozvoljavam", rekla je Dalila.

foto: Printscreen

"Rekla sam i javno, da je moj dečko doživeo nesreću sa dve devojke i da sam bila sa njim dok se nije oporavio. Aman ženo, sve sam ja to rekla to i Karić zna", nastavila je Dalila.

"Ja znam pozadinu, a to što ti pričaš to je drugo. Glupačo, ja sve znam. Žena koju su nazivali najgorom ku*vom u Tuzli, to si ti. Ja sve priznam za sebe nisam kao ti da lažinjam", nastavila je Irma.

foto: Printscreen

"Moram priznati, očito da ima ovde nešto, da se razumemo. Ona uopšte nije toliko srčana kada se svađa sa Irmom, videli smo kakva je bila sa Stanijom, a sada je povučena mirna. Zna da saseče mačem, ali sada nije ubedljiva, sigurno ima nešto", rekao je Lepi Mića.

Kurir.rs/K.Đ.

