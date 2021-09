MENSUR SAZNAO ZA MILIČINE BLUDNE RADNJE U KARANTINU I ODLEPIO: Treba da se STIDIŠ, roditelji te gledaju, imaš samo 17 godina!

Ante Važdarić izneo je detalje iz karantina, pa i da je imao romansu sa Milicom Veselinović (17) koja je sada u vezi sa Mensurom Ajdarpašićem.

Prema Anteovim rečima, njih dvoje su završili u krevetu, ali nisu išli dalje od poljubaca.

- Ljubili smo se kad smo bili u krevetu, dirali smo se i ljubili, nije bilo s*ksa - rekao je Ante.

- Ja imam svog dečka, imam fokus na našu priču, ništa me drugo ne zanima. Bili smo mi okej ali kontakt smo prekinuli, priča je završena - rekla je Milica.

- Treba da te bude sramota Milice, treba da se stidiš, ovo tvoji roditelji ovo gledaju. Da pustiš nekoga prvo veče u svoju postelju a imaš samo sedamnaest godina. Pustila si nekoga prvo veče u postelju, alo? Kako komentarišeš ovo, ustani pa reci? Što si dozvolila to? Evo mi smo dva različita sveta, kako on pa ja? Kakvo ja sada mišljenje mogu da steknem? Mene to ne interesuje, to je bilo pre mene, ali svakako je ovo jako ružno! Jednom kada vidim jednu grešku, ili propust, a upućena je u sve, a videće onda kako će se provoditi kroz rijaliti. Neću naivno ulaziti u priče, neću suditi po svaku cenu, videćemo. Ono što je rekla da nije došla da bude Mina Vrbaški, trebalo je da dokaže! Ne govorim ovo iz besa, nego sam realan - govorio je Mensur.

- Ako ti ovo sada prvi put čuješ, tvoj bes je opravdan - rekla je Dalila.

- Ja sam samo znao da su se poljubili na blic - otkrio je Mensur.

- Možda to jeste greška, ali ništa se nije desilo konkretno - ubacila se Milica.

- Što se tiče poljupca na blic tiče, to sam dobio dok je još nisam lepo ni upoznao, imam svedoke - dodao je Ante.

