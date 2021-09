CAR PROGOVORIO O MAJINOM ABORTUSU, PA JE UKANALIO! A onda je Janjuševa ispovest šokirala, priznao šta mu je bivša žena ZABRANILA!

Filip Car je ustao za crnim stolom i progovorio o Majinom abortusu, a onda je Janjuš ustao i priznao šta mu je bivša žena zabranila.

- Da nisi ti bio otac Majinog deteta koje je navodno nosila? - glasilo je pitanje.

- To nije moguće, nije bila tako situacija. Moje i Majino druženje je krenulo kad se vratila iz Crne Gore i naša veza - pričao je Car.

- Šta se dešava u univerzumu, da se raspravljamo o ženi koja je bila sa dva najbolja druga, koja kaže da je glavni grad Španije Meksiko. Postoji sumnja da je bila sa dva čoveka istog dana. Šta se desilo u kosmosu? - ubacio se Miki Đurčić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam se naježila. Pitanje mi je strašno, ali i odgovor. Kakva god da je Maja, ona je bila trudna, radila je sve u njenoj moći da dođe u Janjuša. Uspela je samo da dobije pare od njega da abortira. Kad je bio svršen čin, tek je tad ušla u vezu sa Carem. Bila je trudna sa Janjušem. Grebala je i noktima i zubima da dođe do njega. Na kraju joj je samo poslao pare da abortira - skočila je Stanija Dobrojević.

- Nije baš da je grebala da dođe do njega, da ne branim Janjuša sad - nastavio je Car.

- Možda je Car osveta, možda joj se našao u trenutku. Maja je emotivno izlupana - nastavila je Stanija.

- Maja se stvarno osećala loše, mi smo došle jednom, bilo je šest ujutru, ona je bukvalno dva puta zaplakala. Rekla mi je da ne zna šta da radi, da se zaljubila u Cara, a desila joj se ta situacija da je abortirala. Meni ništa tu nije bilo jasno. Ja mislim da je bilo Janjuševo dete - ustala je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne stajem na Janjuševu stranu, ali Maja nije uložila toliko truda da kaže Janjušu koliko je ozbiljna situacija. Kad je shvatila da je zaista trudna, kontaktirala ga je samo dva, tri puta, on to nije ozbiljno shvatio. Ona je ovde zatrudnela, ja nemam nikakve veze sa tim - poručio je Filip.

- Što se tiče trudnoće, kad sam izašao, drugi dan su me zvale tri devojke iz "Zadruge" da mi to kažu. Ja nisam prvo hteo da se javljam. Prvo nisam verovao u to. Ja i dan danas ne verujem u to. Takav osećaj imam. Ja ne kažem da nije. Ali ja sa njom nisam hteo da se viđam, taj odnos je trebalo da se završi kako god. Izašao sam. Jedna osoba je zvala da pomogne, jer ja nisam hteo da se vidim nasamo sa njom. Zamolio sam da neko bude u prisustvu, jer znam kakve su bile scene pre. Jedna osoba nam je pomogla da rešimo. KAd sam došao, ona je plakala, rekla da je to tako. Rekao sam joj: "Ako ti hoćeš, možeš da rodiš, ja ću da snosim sve što treba, ali ja neću da živim sa tobom, jednostavno neću". Posle toga je bilo par dana, toliko i toliko treba, ja sam toliko dao. To je, što se mene tiče, bolje za sve. Kakav je odnos bio sa njenim ocem, kako me gleda, to nigde nije vodilo. A Carem i moj odnos je bio loš, evo zašto. Ja sam živeo u etno selu, žena mi je rekla da neće dolaziti tamo gde sam ja, jer je Maja bila tu ranije. Ja Maju ne mrzim, nikad je nisam mrzeo. Neko mi je rekao da je Maja sa Carem u etno selu, ja sam od tad prekinuo kontakt, jer moja bivša žena je rekla da neće kontakt sa Majom. Od tada sam ja prestao kontakt sa Carem. Ja sam znao da se oni čuju, da su prijatelji, mi smo tad sedeli i pričali o tome da su u kontaktu. Ja sam čak i Filipu rekao da mi je Maja rekla dva tri puta da je Maja trudna. Ja nisam verovao, ni u malom mozgu. Života mi moga - govorio je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- A ja sam mu rekao da je zove, da joj veruje - dodao je Car.

Kurir.rs/M.M.

