DA LI SI SE BAVILA PROSTITUCIJOM? Mensur šokirao pitanjem, počeo da sumnja u MALOLETNU MILICU, a evo kako je ona REAGOVALA! VIDEO

Mensur Ajdarpašić je krenuo u šetnju sa Milicom Veselinović, koju je ubeđivao da su sami protiv svih zadrugara i da samo njega treba da sluša.

- Ljubavi, moraš da shvatiš, što te više ovde napadaju ljudi, ti nemaš problem. Budi spremna na sve što će da te čeka, muvaće te ispred mene, veruj mi. Pričaće ti da te ne podržavaju roditelji, svašta. A što te ne bi podržali? Ja nisam štetan po tebe, ja sam tu uz tebe - govorio je Mensur.

- Imaju oči, vide - odgovorila je Milica.

- To je svima slaba tačka, da ih roditelji ne podržavaju. Kad izađeš napolje i kad ti kaže majka, onda ok, ali tad ćeš biti punoletna. Ako sam ja loš po tebe, ko je onda dobar po tebe? - govorio je Mensur, pa joj postavio direktno pitanje:

- Šta god da si radila, prostitucijom se nisi bavila. jesi li? - pitao je Ajdarpašić.

- Ne - odgovorila je ona.

- Šta onda? Imala si momke, imao sam ja devojke, šta onda... Nije valjda da se svaka devojka koja uđe u rijaliti bavi prostitucijom - nastavio je on.

- I baš kod tebe... Jadan... Ovog puta nije tako - odgovorila je ona.

- Tebi zameraju što si brzo dopustila da ti tako neko uđe u krevet. To nije moj problem, to je tvoj i to će da te prati kroz rijaliti i da ti bude škola - poručio je Mensur.

- Ja ću pre svega opravdati sebe i nas, videćeš kako će biti - nastavila je Milica.

- Svi bi najviše voleli da ti ideš od momka do momka. Ovde niko neće da te nauči bolje nego ja. Pričaće ti da ti stavljam okove, zato što želim da budem pored tebe. Gde to ima, ljubavi? ja sam prošao te priče. Meni su to budalaštine - govorio je Mensur.

