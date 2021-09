MENSUR I IRMA ZARATILI NA KRV I NOŽ! Uneli se jedno drugom u facu, pljuštale uvrede i PRETNJE na sve strane! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić i Irma Serjanić ušli su u žestok sukob na samom početku emisije, uneli su se jedno drugom u facu, a uvrede su se samo nizale.

- Imaju pravo na svoje mišljenje. Kad sam ja ušao ovde, nisam srljao. Direktno sam na Milicu išao. To je prirodan odnos. Šta se desilo, desilo se tokom naše veze. Imali smo taj odnos, ne znam što je to toliko sporno i što stvara problem među njima. Ne znam da li je Mako kompetentan da me komentariše. On nema težinu. Njegovi postupci, nije pokazao ništa da bih ja cenio njegovu reč i njegovo mišljenje. Išao je od devojke do devojke, a nije ni sa jednom bio. Mogao je da bude sa svakom, da svaku iskoristi, pa da se prešalta. Šta da je to uradio? Šta da je uspeo u nameri, kakav bi to muškarac bio, koji ih šalta kao krpe? - govorio je Mensur.

foto: Printscreen7Zadruga

- Marko je rekao da izgledate kao stariji bogataš i mlada devojka, da možeš da manipulišeš sa njom. Stalno joj govoriš da joj je bolje da bude sa tobom, jer bi je samu satrali - rekao je Milan.

- Jeste, da ja nisam sa njom, nego neko drugi, tako bi bilo - odgovorio je Ajdarpašić.

- Ko ti kaže da bi neko uopšte bio sa njom? Niko nije rekao to - ubacila se Dalila Dragojević.

- Ona je ribetina, prirodna - govorio je Mensur.

foto: Printscreen7Zadruga

- Ali sve pada u vodu, jer je dr*lja - skočila je Irma.

- Hajde me samo takni - rekao joj je Ajdarpašić.

- Ne, ja tebe gledam izdaleka - odgovorila je Sejranićeva.

-Zapamti dobro, opašće ti ta kosa, k*ravo - odbrusio je Mensur.

- U, mnogo te se plašim. Ti si klošar, ološ, j*bač na baterije! Gde si pošao? - odgovorila mu je Irma.

Kurir.rs/M.M

Bonus video:

00:30 PRIČALO SE DA SU POSVAĐANI: Oglasili se KARIĆ I MENSUR iz Crne Gore i otkrili PRAVU ISTINU o svom ODNOSU!