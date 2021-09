IVANA ŠOPIĆ RAZVEZALA JEZIK! Progovorila o sukobu sa Stanijom Dobrojević, a onda potkačila bivšeg dečka STEFANA KARIĆA!

Ivana Šopić je progovorila o svojim životnim planovima, novom poslu, ali i o sukobu sa Stanijom Dobrojević, kao i o bivšem dečku Stefanu Kariću.

foto: Printscreen/Pink

Stanija Dobrojević i Ivana Šopić su imale okršaj tokom jedne od Zadrugovizija u ''Zadruzi 3'', a Ivana je sada otkrila da li su uspele taj problem da reše i nastave dalje:

- Naravno da jesmo i da nismo jesmo. Ona je bila kolateralna šteta tokom te jedne Zadrugovizije u ''Zadruzi 3'' gde sam ja bila i pristrasna i osećala sam se i slabo i povređeno i možda zaštitnički prema tom odnosu koji sam branila, ne znam od koga, ali ajde.. Dobro je kada čovek shvati da može da pogreši u 28 i 29 godina jer najgore je kada čovek pomisli da je prepametan, a tako sam to naučila u tom sukobu sa njom. Ja sam imala totalno drugog neprijatelja u tom trenutku, samu sebe, koja sam gajila nezdrav odnos. Moj partner mi je načinio više štete nego bilo ko ko mi je rekao ''Niste jedno za drugo.''

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kako je bila u vezi sa Stefanom Karićem, otkrila je da li je znala da će ući u petu sezonu, ali i kako je reagovala kada ga je videla.

- Iskrena da budem baš sam se iznenadila. Šokirala sam se, prvo što je to nešto što mi nikada nije palo na pamet, to je stvarno veliko iznenađenje bilo i za mene. Jer znam on posle ''Zadruge 3'' i tokom ''Zadruge 3'', em što smo bili u nekom ljubavnom odnosu smo se i družili, ja sam bila sigurna da on više nikada ne bi ušao. Jer se on tamo ne pronalazi, nije mogao da gleda te ljude, nije mogao da se prilagodi, svi su ga nervirali, on je bio siguran da njegova inteligencija ne može da dođe do izražaja, zato što su to ''glupi ljudi i jer je to glup prostor'' i prosto je nekako delovao da on baš ne živi taj život.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.Telegraf/Republika

Bonus video:

00:04 KARIĆ PLAČE ZA NJOM U RIJALITIJU, A ONA IZLAZI I TO U LATEKS IZDANJU: Misica se nabila na štikle i utegla, a poruke se NIŽU! VIDEO