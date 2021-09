IZABRAO SAM ĆERKU UMESTO MAJE! NISAM ZNAO DA JE STVARNO TRUDNA: Janjuš otvorio dušu o bivšoj, nije mu svejedno! (VIDEO)

Rijaliti učesnici imali su priliku da vide klip o odnosu Maje Marinković, Marka Janjuševića i Filipa Cara.

Voditelj je dao reč Janjušu koji je otvorio dušu o odnosu sa bivšom devojkom.

- Prvo ću reći, taj odnos kad je prekinut. Pričaću kako jeste, neću ga vređati, samo zbog njegove majke, nju jako poštujem. Ni njegova majka nije za taj odnos, ali ti to njemu ne možeš objasniti. Da li smo se čuli od kad je on sa Majom, videćemo vremenom. Ja sam otišao na more ne znam da li sam se vratio ili ne, neko mi je rekao da je Maja već tu. Dolazio sam u etno selo i sam i sa ćerkom, ali sam vremenom prestao baš zbog toga što su dolazili oni. Jednom prilikom mi je pustio poruku da treba da razgovaramo, ja nisam odgovorio jer nisam više hteo sa time da se bavim, valjda je hteo da pričamo jer je saznao da sam o svemu obavešten. Bio sam par puta i sam, da prespavam, sretao sam ih, par puta su se i svađali ali nisam želeo da se mešam - govorio je košarkaš.

- Kako ti je bilo kada si čuo da su zajedno, ali iskreno? - pitao je voditelj.

- Ja sam sa njom završio, ali svakako ne može da se poredi ni jedna veza sa mojom i Majinom. Mi smo se dota družili napolju, tada sam ja prekinuo sa Majom. Tek kada sam video da su zajedno sam prestao sa druženjem, da sam saznao ranije možda bi bilo drugačije. Ovako sam ja to sam prekinuo. Jeste mi bilo teško, ali svakako sam sa njom završio - odgovorio je Janjuš.

- Jeste mi bilo čudno, ali raskrstio sam. Ona izgleda i dalje ne kapira šta radi, ali ona misli da je to dobro, misli da će tako da bude sve divno, ali to je njena star, ako uđe biće sa njim to je sigurno. Njoj je okej što je imala šest odnosa u rijalitiju, ali to više nije moja stvar - rekao je Janjuš.

- Vi se niste prirodnim putem razišli? Ti si odabrao stranu i tako raskrstio? - pitao je voditelj.

- Izabrao sam ćerku, da odabrao sam stranu. To mi je bilo najvažnije. Nisam znao zadnjih mesec dana ni da li je volim ni šta osećam, ali mi je bilo lakše kada sam izašao. Sada ovde da je vidim ne znam kako bi reagovao, jer realno nisam je video od emisija. Ne znam nije svejedno, ali jedno znam da nikada nećemo biit zajedno. Neće mi biti sigurno svejedno, jer ja nisam znao da je istina da je ona abortirala dete. To nisu male stvari, ali ako je to tačno, naravno mi neće biti svejedno - rekao je Janjuš.

- Ne znam kako se to računa, ona je bila tri nedelje trudna - dobacio je Car.

- Kako bre nije beba, šta vam je, to je plod, to je beba da se razumemo - rekla je Dalila.

- Govorio si tada da bi priznao dete, a sada kažeš ako je tako neće ti biti svejedno - vikao je Mića.

