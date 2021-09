SALE LUKS OTKRIO SVE O RAZVODU I BIVŠOJ ŽENI: Odradila mi je gajbu, uzela mi stvari i ZLATO! TADA SAM SAHRANIO STAROG SEBE! VIDEO

Sale Luks je razgovarao sa voditeljima o odnosima u Beloj kući i njegovoj ljubavi, kao i o razvodu.

- Ja nisam zaljubljen u Staniju, ona je meni rekla da je emotivno van toga, ali danas me je pitala da treniramo zajedno - pričao je Luks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam u kontaktu sa mojom bivšom ženom, hvala Bogu da nismo imali decu, ali mi je odradila gajbu, uzela mi stvari, zlato. Ja sam nju zvao kada sam to čuo i krenuo da je vređam , ona spusti slusalicu i mene ona prijavila. Ja otišao u policiju da dam izjavu, a inspektora isto žena ostavila zbog nekih drugih, i ja liku rekao sve to i on krenuo da pljuje žene i iskulirao sve.

- Tada sam sahranio starog sebe i rodio se novi ja - otkrio je Sale.

Kurir.rs/M.M.

