MATORA RAZVEZALA JEZIK, NIJE ŠTEDELA NIKOGA! Progovorila o Irmi i Olgi, pa priznala šta oseća prema MC Aleks! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora je kod Drveta mudrosti. Ona je prvi put nakon sukoba progovorila o odnosima u Beloj kući, ali i sukobu koji je imala sa Olgom Margitić i Irmom Sejranić.

- Jao Drvo, ja sam krenula da se upoznajem sa Irmom, jer je Svetislava razmišljala umesto mene, ali smo se distancirale jer je ona krenula da komentariše Sandru. Ja sam se zbog toga zbližila sa Aleks koju znam od Zadruge 1. Moram da kažem da su priče od Irme laži. Razočarala me je jako - krenila je da priča Matora.

- Ja ne mogu da verujem da su se desile te stvari koje su se desile. Jutros je nastao haos zbog kreveta. Meni je jako ružno što se pominju ljudi koji nisu ovde, čemu to, ali ja ne mogu da iskuliram te stvari. Mnogo me bili ta nepravda, i ovde ima svako pravo da priča šta hoće, ja sam slaba na Sandru i sa njom sam se najviše družila i morala sam da je zaštitim pogotovo kada joj je Olga pomenula oca. Mi smo se sklonili da se smirimo, a Olga je došla i krenula da se svađa sa njom i da je napada - pričala je Matora.

- Zamolila sam i Aleks i Irmu da ne pominju ljude koje ja znam i neću se mešati. Irma preteruje, i to se videlo na klipu da ona ogovara - rekla je Matora o Irmi.

- Meni je haos oni su komentarisali kako je Magdalenina mama čistačica, a onda joj prebacili da je imala dečka šest meseci. Ja ne mogu da verujem da su to rekle. Magdalena je rekla da je ponosna na svoju majku, i rekla je da hoće da se izbori za svoju porodicu i sestre jer želi da otvorio svoj salon. Olga je njoj kao zapretila, uzas Drvo, to je sramno. Irma to nije htela da iskoristi i rekla je da nikada to ne bi rekla. Meni je jako odvratno što su pričali te stvari, a u toj trojci Olga, Irma i Bane ne zna se ko kome jamu kopa - rekla je Matora.

