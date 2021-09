MARIJANA I JANJUŠ SVE BLIŽI, A ONA PRIZNALA DA LI SE PLAŠI MAJE! Zonjićeva otkrila šta je PRIMETILA, a Lepi Mića im OČITAO LEKCIJU

Zadrugari su imali prilike da pogledaju kako Marko Janjušević i Marijana Zonjić šapuću u krevetu. Voditeljka Ivana Šopić dala im je reč kako bi prokomentarisali šta ih sprečava da uđu u vezu.

- Nepoverenje. Nemam poverenje u žene. Sviđa mi se mnogo vidi se da sam poludeo sa njom, to svi vide. Ja volim, ne spavam, non stop provodim vreme sa njom. Vide ljudi da sam se promenio zadnja tri dana. Videla je i ona da sam se promenio. Trudiću se do kraja da budem dobar, kao ova dva dana. Nisam sarkastičan. Jesam slobodan, ali ne znam kako da uđem u vezu. Rano je - pričao je Janjuš.

- Dok ne uđe Maja - dobacio je Mića.

- Ja se ne plašim Maje - rekla je Marijana.

- To nije istina. Nema veze sa Majom - pravdao se Janjušević.

- Napravili su od devojke čudoviše. Ja Maju znam najbolje. Popravlja se iz dana u dan. Njemu uglavnom prilaze druge devojke, dok on dolazi kod mene. Vidim da se smirio, daću mu šansu. Družimo se i super nam je ovako - dodala je Marijana.

- Smirio sam se, ne bih voleo da me druge devojke zavode - nastavio je košarkaš.

- Janjuš ima takav karakter. To je vrlo mudro i lukavo. Šta god bude, biće šalio sam se. Marijana folira, to je veći folirant nego Janjuš. Dala je utosak devojke kome se mnogo sviđa Marko, pre tri dana. Ovde si vidi ko je zaljubljen, samo glup čovek ne vidi. Ako su njih dvoje zaljubljeni, onda sam ja... - bio je oštar Lepi Mića.

