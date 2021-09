JANJUŠ UHVATIO DENIZ ZA ZADNJICU, MARIJANA ODMAH DOLETELA! Košarkaš priznao pred Zonjićevom da želi kontroverznu zadrugarku! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš iskoristio je odsustvo Marijane Zonjić kako bi prišao Deniz Dejm.

- Samo tebe čekam, želim tebe! Ostalo me ne interusuje - rekao je Janjuš.

- Pokaži onda - odgovorila je ona.

- Kako kad bežiš? - pitao je Marko.

- Zonjićeva je veoma brzo doletela, ali ipak dopustila Janjušu da se druži sa njom.

Inače, Janjuš i Maja su sve bliži jedno drugome.

- Nepoverenje. Nemam poverenje u žene. Sviđa mi se mnogo vidi se da sam poludeo sa njom, to svi vide. Ja volim, ne spavam, non stop provodim vreme sa njom. Vide ljudi da sam se promenio zadnja tri dana. Videla je i ona da sam se promenio. Trudiću se do kraja da budem dobar, kao ova dva dana. Nisam sarkastičan. Jesam slobodan, ali ne znam kako da uđem u vezu. Rano je - pričao je Janjuš.

