JANJUŠ SE UVUKAO MARIJANI U KREVET! Zonjićeva nije mogla da SAKRIJE SREĆU, pa ga sve vreme MAZILA PO GLAVI! (VIDEO)

Marko Janušević i Marijana Zonjić se već danima prisno druže, a košarkaš je u današnjoj emisiji istakao kako će da se promeni zbog nje i da ga jedino nepoverenje sprečava da ozvaniči vezu sa njom.

foto: Printscreen/Zadruga

Marijana je legla i krevet kako bi odmorila pred večerašnje "Nominacije", a onda joj se pridružio i Janjuš. Zonjićeva ga je dočekala raširenih ruku i sve vreme ga je mazika po glavi.

Inače, Janjuš i Maja su sve bliži jedno drugome.

- Nepoverenje. Nemam poverenje u žene. Sviđa mi se mnogo vidi se da sam poludeo sa njom, to svi vide. Ja volim, ne spavam, non stop provodim vreme sa njom. Vide ljudi da sam se promenio zadnja tri dana. Videla je i ona da sam se promenio. Trudiću se do kraja da budem dobar, kao ova dva dana. Nisam sarkastičan. Jesam slobodan, ali ne znam kako da uđem u vezu. Rano je - pričao je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

