ALEKS NIKOLIĆ ISKRENO O FILIPU CARU I SVEMU ŠTO JE PROŠLA SA NJIM: Niko me nikada nije vređao na taj način kao što je on RADIO!

Aleksandra Nikolić je otkrila da gleda ''Zadrugu 5'' i iskoristila priliku da prokomentariše brojne aktuelnosti iz pomenutog rijalitija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Danas sam se šokirala kada sam videla da je Olga isporozivala Magdalenu što joj je majka bila čistačica. To mi je stvarno katastrofa - priča Nikolićeva.

Osvrnula se i na učešće Filipa Cara u petoj sezoni Zadruge, sa kojim je imala ljubavnu romansu.

- Car je bio miran do juče. Da li postoji nešto između Marijane i Filipa ja ne znam. Nisam znala da su se dopisivali, ništa novo. Filip ima tu ružnu crtu u sebi, da vređa devojke kada se posvađa sa njima. Ja sam to osetila na svojoj koži. Kada smo se posvađali, niko me nikad nije vređao na taj način, to je odvratno. On to radi možda iz neke nemoći. Nismo mi imali kontakt posle Zadruge, za mene se to završilo, šta je bilo bilo je - priča Aleks u emisiji ''Pitam za druga''.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.