JANJUŠ I DEJAN U ŽESTOKOM KLINČU Dragojević ga urnisao zbog ponižavanja bivše žene: On je BESKUĆNIK, sa 37 godina živi u ETNO SELU

Dejan Dragojević ustao je za crnim stolom i urnisao je Marka Janjuševića Janjuša.

- Krenuću od Viki, meni je ona skroz okej, ona je stvarno iskrena. Za Janjuša bih rekao da je prvi kralj koji je beskućnik, on ponižava svoju suprugu, jer je on ovo njoj priređivao od prve sezone, onih stepenica, mogla je da vidi direktno šta joj muž predstavlja, sve radi na silu. Odnos sa Majom je bio isfoliran, po mom mišljenju to nije normalno i nije smešno, on sve radi isto, njega ne interesuje ništa van, ovo je njegovo bitisanje. Ne sviđa mi se njegov rijaliti, što sa 37 godina živi u Etno selu - počeo je Dejan.

- Ti si jedna pi*kica mala, ja nisam beskućnik, imam svoj stan, imaćeš ozbiljne sukobe sa mnom, je*aću te svaki dan! - odgovorio mu je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ostavio si svoje dete gladno, a Maja je morala da te izdržava! - dodao je Dejan.

- Ti si mamu ostavio, pi*ko jedna! - nastavljao je Janjuš.

- Sram te bilo, žena ti oprašta prvu, drugu i treću sezonu, on je go*no od čoveka, ne voli svoju ženu, sve vreme živi u Etno selu! Sram da te bude, ti si go*nar klasičan, napada Takija, čovek ima toliko godina koliko ima - govorio je Dragojević.

- Kakav je tvoj život, zalizana pi*ko?! Možeš to ovde, ne znam ni što raspravljam sa ovim - pobesneo je Janjušević.

Kurir.rs/M.M

