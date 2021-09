MENI JE REČENO DA TE ČUVAM OVDE: Subotićeva se nameračila na Janjuša, on joj ŽEŠĆE ODBRUSIO! Jedva se odbranila od NAPADA (VIDEO)

Nastao je pravi haos tokom nominacija kad je Dejan Dragojević osuo paljbu po Marku Janjuševiću Janjušu, a nakon završetka Dejanovog izlaganja, voditelj je dao reč Aleksandri Subotić.

Subotićeva nema lepo mišljenje o Janjušu, posebno ne jer je Majina prijateljica.

- Kad sam ulazila u rijaliti, imala sam najpoganije mišljenje o Janjušu zbog svoje drugarice Maje. Ne verujem da je tu bila neka prevelika ljubav sa njegove strane, jer je tek tako ostavio. Ja sam gledala kako me pokojni bivši dečko vara na televiziji, pa mi je trebalo vremena da to prihvatim. Taj prekid emocije... Ono finale je bilo katastrofalno. Kad sam ušla ovde, počeli smo da pričamo i dosta me je isprovociralo kad ga je Irma naložila da ja nešto pretim. Naložila ga je da ja njemu pretim i on je meni počeo da priča da ne mogu ja njemu da pretim, da ja ne znam koga on ima napolju. Sutradan smo otišli u dvorište, nezahvalno je mešati se u nečiju vezu, to je između Maje i njega, ali ja sam ušla sa stavom da mi se čovek ne dopada. Meni se ova njegova igra nimalo ne dopada. Ja ne volim kad se neko igra sa nečijim emocijama, mada se ove devojke prikazuju kao radodajke. Marijanu ću izuzeti, jer mi je drugarica. Ali ako ti je jedini kvalitet u rijalitiju da raširiš noge... Zameram njemu, ali ni one nisu ništa bolje. Ja sam se danas tuširala, trudim se da sa ljudima budem koliko toliko u dobrim odnosima, on je ušao dok sam se tuširala i ja sam mu to zamerila - govorila je Aleksandra, a onda je skočio Janjuš:

- Ko si ti, gde si došla? Ušla si da se kupaš i kao ne može niko.

- Ja imam muža i dvoje dece i moraš da poštuješ moj status - poručila je Subotićeva.

- Ispada ti p*čka tu dok šetaš, a sad glumiš. Ja razumem tvoju frustraciju zbog drugarice - nastavio je Janjuš.

- Prvo ovako, ti si jedan nasilnik, tukao si devojku od 25 godina, svi smo videli slike - odgovorila je ona.

- Hajde, ćuti, postala si dama sa 25 godina zahvaljujući čoveku koji te voli - odbrusio je Janjuš.

- A ti nisi gospodin sa 35. Ja svoju decu poštujem, ti svoju ne! Ovaj čovek je dno dna rugla! Ja sam neko ko čuva svoju porodicu i drži je na okupu - uzvratila je Aleksandra.

- Meni su ljudi rekli da te čuvam ovde! A ovo sve što pričaš je zbog drugarice - odgovorio je on.

- Ovo je jako podmukao potez. Naravno, ja imam drugaricu, Maja je moja drugarica i ona ima drugarice, a ti nemaš drugove, nego sponzore. Glumiš ovde mečku Božanu. Ja znam dosta informacija o njemu, ali treba mi vremena da ih se prisetim. Nominujem Janjuša, ostavljam Viki. On ovako ne može sa mnom! Ni on, ni njegove ove psihopatice. Marijanu izuzimam, ali se ona ponižava tu. Nadam se da je ljubav prema kadru, a ne prema Janjušu - zaključila je Subotićeva.

