MALOLETNA MILICA SKOČILA NA DENIZ! Mensur držao DEVOJKU, ona poludela pa GAĐALA KONTROVERZNU ZADRUGARKU, nastao KRŠ I LOM u kući!

Zadrugari su dobili zadatak od Velikog šefa da izglasaju najveće oduševljenje i razočarenje, a onda je došlo do žestokog sukoba između Deniz Dejm i Milice Veselinović.

- Bodućnost scene je Fran - rekao je Sale Luks.

- Ići će sa tobom u grad - ubacio se Miki.

- Prvo Miki da pojede dva praseta - dadao je Luks.

- Kako da se odlučim pojedinačno za razočarenja, kad ih ima toliko? Biću nefer prema onima koje ne izaberem. Potrudiću se da budem što kraći, a da ne izaberem Filipa. On je momak koji se trudi za rijaliti, divno osveženje. Nije me bilo u četvorci, pa eto pokrili smo nekako. Mislim da se on ne snalzi na rijalitiju, a ni na sceni. To su ljudi koji žele da postanu pevači, a nikad neće biti. Ne znam kako se zove. Mogao bi ponekad da ostane nešto i kaže, opere čarape koje ne menja. Sa Stanijom sam bio u kontaktu, nisam imao prilike da je upoznam. Aleksandra me je iznenadila sovjim ponašanjem. Trebala bi da bude jedan od primera devojkama kako treba da se ponašaju i vode računa o sebi, lepoti i izražavanju. Izabraću njih kao očarenje.

- A tvoju devojku? - pitala je Viki.

- Pusti ti mene i moju devojku, postoji razlog zašto to pričam - rekao je Ajdarpašić.

- Mesnure završio si. Prodaješ po Sutomoru krofnice - ubacila se Sanja.

- Ti si veliko go*no ostavio u karantinu - odbrsuola je Deniz.

Deniz Dejm ispolivala je Mensura Ajdarpašića i Milicu Veselinović, a ona je počela da je gađa flašama.

