NJU ĆE VODITI KUĆI, KAD VEĆ MENE NIJE! Tara Simov razvezala jezik o Mateji i njegovoj novoj devojci, priznala čemu se NADA!

Nakon što je Mateja Matijević ušao u ljubavnu vezu sa Anđelom Đuričić, oglasila se Matejina bivša devojka iz Zadruge 3 Tara Simov kako bi dala komentar.

Kakvo mišljenje imaš o Matiji i njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić?

- Predivni su, baš su predivni. Zna se ko je tip Matejinih devojka, ona je taj tip. Svi oni parametri koje ja nisam imala prošle godine, Anđela ispunjava tako da mislim da će ona biti odlična za kuću i da će je voditi tamo, kad već ja nisam bila - krenula je da priča Tara pa je otkrila šta je potrebno za uspešnu vezu:

- Hemija je nešto što je bitno da bi neka veza uspela, ali ako ima nedostatka iste onda se ta veza završi, nadam se da kod njih neće nestati. Imaju podršku fanova, i bar zbog te podrške i tih čestitiki nadam se da će uspeti - rekla je Tara.

- Janjuš, Car, Maja su napravili špansku seriju. Maja je ozbiljan producent kakvog nema nigde. One priča o abortusu Janjuševog deteta, pa ulazi u vezu sa njegovim drugarom, pa ona i Car jesu, nisu u vezi, a onda se biju po Beču, tu se ne zna šta ko više radi. Car je rekao da su oni kao bili u nekoj avanturi, a ovamo mu Maja šalje pisma kao da joj je muž, a on se svađa sa Janjušem u Zadruzi. Meni to nije normalno, to nije španska, to je indijska serija koja nema kraja. Nadam se da će Maja da uđe i da napravi pravi rijaliti - otkrila je Tara šta misli o ljubavnom trouglu.

