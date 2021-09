ĐEDOVIĆ OTKRIO ISTINU O PORODICI DRAGOJEVIĆ! Bivši zadrugar u kontaktu sa Dejanovom majkom Biljanom, ispričao ŠOK DETALJE!

Marko Đedović je otkrio istinu o pojedincima koja će šokirati javnost, a posebno je šokirao detaljima o Dalili i Dejanu Dragojeviću.

foto: Printscreen/Pink TV

Kako komentarišeš učesnike Zadruge 5?

- Jako zanimljivo je pogotovo na početku. Ljudi su zanimljivi, gledam ih stalno. Ima ljudi koji mi se ne sviđaju, ali ima i dobrih stvari. Ja se svađam sa televizorom zbog njih, hteo sam da me uključi produkcija na zvučnike da im kažem sve, ali nema veze - rekao je Đedović.

Da li ti je neko zapao za oko, da ne kažemo baš da imaš favorita jer je još rano?

- Iskreno meni je one Viki žao, ona ima tu neku tugu, ali se vidi da je iskrena i to se ceni. Njen život je je težak. Sa druge strane Irma, ne podržavam njene neke komentare, ali ima priču za rijaliti i tačno zna da podbode.

foto: Printscreen/Pink TV

A da li ima neko ko ti se ne sviđa?

- Mnogo njih mi se ne sviđa, to ne krijem. Lažna prijateljstva, ponašanje i sve, ali dobro, sve će se saznati - otkrio je Marko.

- Dalila i Dejan su takvi lažovi, počevši od porodične situacije do situacije sa Karićem. Dejan je usiljen, kao neki pr*opevac mi deluje, on pravi ako te neke fejk priče kao što radi i u životu, to ono kao da ustanem da bih opravdao honorar. Dalila je kao pametnija ali ne dovoljno pametna, meni je to podrum rijaliti baš. Oni bre za sve lažu - rekao je Marko, a onda otkrio da je u kontaktu sa Dejanovom porodicom:

- Ja sam u kontaktu sa Davidom i sa njihovom majkom Biljanom. Oni lažu za sve. oni vrte tu priču jer nemaju šta. Problem između njih je počeo zbog Dalile koja je poslala uvredljivu poruku Biljani. Takav način ponašanja meni nije jasan, kako Dejan može da poljubi Dalilu a ona mu je vređala majku, ja to nikada ne bih mogao da podržim. Njihov brak je budalaština, to je podrum bukvalno, podrum rijalitija. Oni su odvratni! On je rekao Staniji da nije devojka koju bi neko vodio kući, a kada je on odveo Dalilu, nikada! Njih bi Biljana primila u kuću, ali njima to ne odgovora, to je to praziluk razmišljanje.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

