SVI SU ČEKALI! MATEJA UPOREDIO TARU I ANĐELU: Neću da pljujem, ali ova priča je DRUGAČIJA! Za mene je sad PRAVA LJUBAV (VIDEO)

Anđela Đuričić i Mateja Matijević progovorili su o vezi koju su započeli u rijaliti programu.

Mateja je priznao šta mu se najviše dopalo kod nove devojke.

- Mnogo mi je lepo, upoznali smo se još na sistematskom pregledu, odmah mi je zapala za oko. Ja se oduševim svaki put kad ona ustane, nemam nijednu zamerku za sada. Desila mi se Anđela i mnogo mi se dopala, mislim da je u rijalitiju sve lakše u dvoje, mislim da joj je plus veza sa mnom. Znate svi kako sam ja reagovao na neke stvari kad sam bio vređan, neću pljuvati po nečemu što sam imao i radio, ali ova priča sa Anđelom je potpuno drugačija, sve je teklo spontano. Svi znamo koliko sam ja turbulentan odnos imao, to nije tajna - govorio je Mateja.

- Vidi se da je on vaspitan, ali se meni nije dopalo to njegovo menjanje žena, to ponašanje mi se nije dopalo, na to sam mislila. Sve se dešava spontano i nadam se da ćemo što suže ostati zajedno. Mi smo pričali otvoreno pre ulaska u vezu, želimo iste stvari, jako je iskren prema meni, iskreno je i mislim da nije neko ko bi jedno pričao, a drugo radio - komentarisala je i Anđela.

- Mi smo zrelo pristupili svemu ovome, razgovaramo dosta, dajemo analize dana kad legnemo u krevet, ispričao sam joj neke stvari i znam da mi veruje. Za mene je ovo stvarni život, sve je meni ovo pravo, može se ovde naći i prava ljubav i prijateljstvo - dodao je Matijević.

