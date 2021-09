BABI SAHRANIO SINA, PA HTEO DA JE SILUJE: Isplivale horor priče iz CRKVE STRAVE u kojoj je POP MONSTRUM zlostavljao Viktoriju!

Učesnica rijalitija Zadruga 5 Viktorija Mitrović prizna da je upravo ona ta devojčica koju je 2014. godine silovao pop u dvorištu crkve.

Stravičan zločin desio se u selu u blizini Kovina - Pločice zločin pre sedam godina u dvorištu crkve.

"Pikla je bruka. Taj pop je otkako se pojavio pravio probleme. Voleo je da popije, voleo je i da trčica za ženskom suknjom, ali niko nije mogao da pretpostavi da će naneti takvo zlo devojčini. Tu smo dolazili da se molimo Bogu, a on da tako nešto uradi. Svašta se po selu pričalo", rekao nam je jedan meštanin koji je želeo da ostane anoniman.

"Celo selo je zavio u crno. Tu jadnu porodicu je uništio, mlado dete", dodao je meštanin.

Baka Regina u ispovesti ispričala da se znalo da je pop Milovan razuzdan i da nije birao.

- On nije birao kad je babe napadao. Jedna baba je sahranjivala sina, a on je bio na toj sahrani. On je preko neke ograde preskočio i napao babu. Da nije čuo neki čovek, ne bi je spasao - ispričala je baka Regina za Vikend Premijeru.

kurir.rs/pink.rs

