MISICA PUKLA PRED KAMERAMA: Jovana navija sat da gleda Karića, a onda se RASPLAKALA kad se setila ovoga

Bivša zadrugarka Jovana Ljubisavljević nedavno je ispratila svoju jaču polovinu u "Zadrugu 5", a sad misica otkriva kako je to uticalo na nju i vezu sa Stefanom Karićem.

Ona je na samom početku otkrila da redovno prati Stefana i njegovo učešće u najgledanijem rijaliti šou programu.

Spavam manje od Stefana, spavam onoliko koliko mi vreme dozvoli, a u stvari mi ne dozvoljava uopšte, tačnije ja sam se malo preopteretila, što je normalno. Ispratila sam ga pod malo neočekivanim uslovima i sad čekam da on zaspi i da prestane da se mrda u krevetu, onda dok se ja uspavam... Onda navijem sat kako bi ustala pre njega, pratim sve, prosto to je normalno. Nadam se da ćemo izugrati sve, s obzirom da nam je prethodna sezona bila turbulentna, to me negde teši da se ništa loše neće desiti, a kada smo to prošli, prićećemo i ovo, ali da je teško, teško je. Čudno je bez njega, ipak se nismo razdvajali – rekla je Jovana, pa oktriva kako im je bilo na zajedničkim putovanjima ovog leta: Prelepo nam je bilo – rekla je Ljubisavljevićeva, pa briznula u plač.

- Stvarno je bilo lepo, ne bih se uopšte razdvajala od njega tih mesec i po dana koliko smo bili zajedno napolju, nedostaje mi zaista mnogo, ali moram da mu šaljem pozitivnu energiju, jer on to sve oseća. Tačno kad je meni teško u nekim momentima, odmah ga tražim po strimovima i vidim da je spustio glavu, i to su trenuci gde oboje proživljavamo iste stvari i stvarno ću se truditi da ubuduće upotpunim svoj život i da se zanimam nečim što će da me pokrene, jednostavno će truditi da mu šaljem pozitivnu energiju - zaključuje Jovana u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

