ON JE PSIHOPATA, JEDVA SAM GA SE REŠILA: Zonjićeva otkrila kakve probleme je imala sa muškarcem koji ima njene GOLE FOTKE (VIDEO)

Nakon što su Vladana Zlatanović i Zoki Šumadinac zauvek napustili ''Zadrugu 5'', počela je Igra istine sa Lepim Mićom.

Pokrenula se tema golišavih fotografija Marijane Zonjić, kada je ona pripretila tužbom, a tog momka, izvesnog Denisa je nazvala psihopatom.

- Da li je tebi poznato ime što je sinoć Mima spomenula, sa D? - upitao je Mića, pa je Zonjićeva odgovorila:

- Ne znam ko je to. To je onaj prijatelj njen što sam rekla da ću da ga tužim. On je dobio te fotke i pokazivao ih je Mimi - rekla je Zonjićeva.

- Ti hoćeš da kažeš da nisi imala nikakve odnose sa tim Denisom? - pitao je Mića.

- Ne. On je psihopata i proganjao me je danima. Jedva sam ga se rešila. Zvala sam svog momka, samo da pričam sa nekim da me ne bi napadao - zaključila je Zonjićeva.

- Psihopata i paćenik, koji je naje*ao napolju. Reci slobodno da bi ti napravio problem da si mi ti to rekla - dodala je Marijana.

