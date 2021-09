SRAMOTA ME GDE GOD SE POJAVIM: Janjuš je pred ulazak u rijaliti 3 bitne stvari obećao BIVŠOJ ŽENI, a maloj Kruni JEDNU! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš odneo je pobedu u igrici i borbi za opstanak sa 96 odsto glasova, dok su Vladana Zlatanović i Zoki Šumadinac izbačeni iz "Zadruge".

Pred samu emisiju, Janjuš je rekao kako je protekao susret sa njegovom bivšom ženom, kao i da ga je sramota šta je sve uradio u rijalitiju. Košarkaš je dodao da neće ulaziti u ljubavne odnose, pa otkrio šta mu je Ena Janjušević rekla pred sam ulazak u petu sezonu:

foto: Printscreen

- Po prvi put ulazim kao u rijaliti šou. Mogu da obećam samo rijaliti šou. Zanimljive stvari, gde će da se vrti nešto što je interesantno. Ja nikad više neću dozvoliti da dođe do ljubavnom života, kao što je bio. Ako osetim da nešto klima, ja moram da se povučem iz svakog odnosa, koji bude bio. Biću iskren, koliko sam pogrešio zadnje dve godine, sramota me je bilo gde god dođem. Mnogo njih me voli i sad treba da sedim sa njima, sramota me kad me pitaju šta se desilo - rekao je košarkaš, pa nastavio:

foto: Printscreen

- Zbog Krune sam rekao da neću imati se*sualne odnose. Treba da dođem u situaciju da mi se nešto desi i da se suzdržavam, ne mogu. Ovo je moj najveći izazov, gde ću da izdominiram. Baš me privlači Deniz. Ima veće noge od mene, ima kuk do mojih rebara. Ne znam kako je imati se*s sa devojkom koja je dva osam. Moj jedini cilj je da ispunim šta sam zacrtao.

- Kad sam ulazio bivša žena mi je rekla samo da ne dozvolim šta sam dozvolio, da se ne kunem u Krunu, ne svađam i ostalo. Prijateljski mi je rekla - otkrio je košarkaš.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

05:20 JANJUŠ ZAPLAKAO KAD JE SPOMENUO BIVŠU ŽENU I ĆERKU Ukleli su me, od prošle godine ne može biti GORE! VRATIO DA SE PERE OD PREVARE