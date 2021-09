MOLILA SAM PRODUKCIJU DA SE O TOME NE PRIČA O SILOVANJU! Viki briznula u plač, priznala cimerima da ne želi da je SAŽALJEVAJU!

Viktorija Mitrović, aktuelna učesnica "Zadruge 5" u svojoj potresnoj ispovesti ispričala je da ju je sveštenik seoske crkve u Pločici silovao kada je imala 12 godina.

Ona je tokom ispovesti briznula u plač i napustila imanje, a zadrugari su joj prišli kako bi je utešili i pružili joj podršku. Viktorija je potom otkrila da je u razgovoru sa produkcijom zamolila da bi volela da se tema o silovanju ne pominje u rijalitiju.

- Kad sam išla u produkciju da potpisujem, ja sam rekla šta ne bih volela da se priča. Ne zato što me je sramota, nego to nisu lake teme. Treba da izađem iz svega toga... Meni je Milica onda rekla: "Ja te više sažaljevam kad te vidim tako jaku, nego da plačeš". Ja ne volim da plačem. Ne treba ja da sažaljevam sebe, treba on da se sažaljeva - rekla je Viktorija Mitrović.

- On je pijan automobilom, vozio, otvarao vrata. Posle dva dana sam rekla tetki, jer nisam više mogla da izdržim. Ja nisam imala nekog sa kim bih mogla da pričam, ali sa tetkom mogu o svemu da pričam. Ja sam se njoj poverila, kao da mi bude lakši, oni su odmah otišli i prijavili. Došla je policija u školu, pa sam dala izjavu. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12 - ispričala je Viktorija u svojoj ispovesti.

Kurir.rs/I.B.

