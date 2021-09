NISAM IMAO SCENU SA ŽENOM 11 GODINA, TI SI BOLESNA! Janjuš izrešetao Zonjićevu, posle poljupca ništa više nije isto! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš i Marijana Zonjić sedeli su na garnituri u dnevnoj sobi, a onda je košarkaš počeo da otvara dušu Zonjićevoj o svojim problemima.

Naime, on je rekao Zonjićevoj da postoji mogućnost da se u nju zaljubi.

- Sa tobom ako nastavim da se družim, znaš kako može da završi? Možemo da se zaljubimo. Ovde ne postoji osoba da ima simpatija, privlači te, a da se to ne desi. Ja bežim od tih stvari. Ne samo zbog sebe, nego zbog dosta stvari koje ja treba da pobedim. Meni ako se to desi, rećiću desilo se. Ja samo ne želim da se dešavaju stvare koje su mi se dešavale. To je jedan užasan čin za nekoga ko ima dete. To je bila tragedija svih tragedija. Svarno me je sramota. Ti od tri meseca svaki danas imaš scene udaranja, vriskanja, grebanja, plakanja - govorio je Janjuš.

- Ti si prihvatio to sve. Ti na neki način voliš to - rekla je Marijana.

- Ko voli? Jesi li ti bolesna? - poludeo je Janjuš i počeo da urla.

- Šta volim? Živeo sam sa ženom 11 godina nisam imao scenu. Čuj voliš, ne znam koja budala može da pomisli. Ti si još bolesnija i izgleda radiš te scene - nastavio je da vileni Janjuš.

