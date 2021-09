ŽIVELA SAM I KUĆI SA 13 NJIH! Viktorija o JEZIVOM braku: Uzeo mi je dete i nije ga vratio mesec dana, a duguje za njega 260.000

Bolna ispovest Viktorije Mitrović nikog nije mogla da ostavi ravnodušnim o tome da ju je sa 12. godina silovao bludni pop Milovan Đokić, a zadrugari kroz suze komentarišu jezive detalje koje su saznali iz njene priče.

- Da li su te dečaci u selu drugačije gledali? - pitao je voditelj.

- Ja sam uvek bila muško. Uvek su mene zvali kad imaju neki problem. Kad krenem u priču sa nepoznatim muškarcem, tačno znam šta hoće. Što više muškarca srećem sa tim stavom, zgade mi se. Neosporavam da je meni neko lep - rekla je Viktorija.

- Da li je bila zaljubljenost ili utočište i podrška, posle prešlo u naviku. Da je bila zaljubljenost to bi opsatlo. Jednom mi je uzeo dete i nije ga vratio mesec dana. Kad je vratio nije ga vratio u stanju u kom je uzeo. Kad smo dobili dete nisam mogla da čekam njegove roditelje, koliko god da prima para. Nisam navikla tako da živim, moraš da imaš za osnovne stvari za svoje dete. Nisam mogla da se nosim sa tim. Ne bih baš da pričam o bračnom životu. Njih je 13 bilo, jetrva sa četovoro dece, a ja jedina znam da kuvam. To nije znalo da se ceni, zato sam odlučila da ostavim dete bez jednog roditelja. Naravno, uz pomoć mojih. Razvela sam se pre mesec dana. Nisam stigla da promenim prezime. Ja sam dobila privremenu meru, tražio je da vidi dete. On traži da vidi dete kad se napije ili kad mu dune. Ne možemo da uspotavimo kontakt. Nisam mogla da rizikujem da mu dam dete, jer mi ga ne bi vratio. Nismo mogli da nađemo zajedničku reč. Dobila sam meru, nisam je ispoštovala nije se ni on javljao. Prošlo je dva rođendana, dve Nove godine, on nije poslao jedan paketić. Dužan je svom detetu 260.000, nije u parama, ali ako ti ne ramizljaš o svom detetu. Dobio je od suda, ako ne ispoštuje, šta da očekujem? - pričala je ona.

- Da li si se srela nekad oči u oči sa popom koji te je silovao? - pitao je voditelj.

- Ne, ne znam ni kad mu je stupilo na snagu. Možda sma ga jednom videla, na blic, ne znam kad - rekla je Viki.

- U kom periodu je dolazio da ponudi novac? - pitao je Milan Milošević.

- Policija je krenula, mene su odveli na ginekološki pregled. Nije moglo da se zaključi silovanje jer je pršao vremenski period. Bili su psiholozi, psihihatri, izjave policije. Niko nije video taj čin. To je u dvorištu crkve, tu ne mogu da ulaze žene. Nakon toga me je uhodio neki vremenski period. U školi je bila veronaoka, ja sma bežala sa časova. Idem iz škole, on pijan ide kolima, zaustavlja me. To je taj period kad sam bežala iz škole. Uplakana sam ušla u kuću. Sama sam prikrivala zločin. Samim tim što nisam odlazila u ckrvu bilo im je sumnjivo - pričala je Mitrovićeva.

