ZATUCANO SELO ME ZVALO POPADIJO! Viktorija kroz suze o monstuoznom ZLOČINU, popu silovatelju, a RAK-RANA joj je majka! STRAŠNO!

Viktorija Mitrović zamolila svoje cimere u Zadruzi da, ni u najgorim svađama, ne pominju njenu bolnu temu i ne diraju njene rane, a zatim je, još jednom, ogolila dušu i detaljno opisala sa kakvim se traumama bori, ali i objasnila porodičnu situaciju, koja nije ništa manje bolna

Koliko godina si imala kad si morala da napustiš očev stan i da se udaš?

. - Imala sam 14 -15. Kad je čuo da se svađam, on je tad dolazio da me povuče. Nisam htela, lakše mi je bilo da trpim, nego da znam da otac hoće da me iskoristi preko moje muke. On je bio tri godine stariji od mene, bio je maloletan, morali smo da se venčamo. Dobili smo dete, otišli smo preko da probamo. Ja sam u toku celog postupka išla u školu, naravno na prekide. Kad sam bežala od kuće, nisam izašla danima. Zadirkivali su me, govorili su popadijo. Selo, kao selo, zatucano. Ne sudite knjizi po koricama - govorila je ona.

foto: Pritnscreen

Da li je tvoja majka saznala? Kad je tvoja majka saznala? Majka je živela u inostranstvu?

Ja ne znam ni ko je njoj to javio. Mogu da ispričam svaki detalj koji se desio, ali se ne sećam sa njom. Od mog oca rođena tetka živi u selu, verovatno je saznao, pa došao. Baba i deda su me poslali na raspust, ali mi je predložio da ostanem da živim. Pojurila sam za očinskom ljubavlju. Sa mnom tako skrhanom je mogao da kontroliše. Majka me i dan danas naziva k*rvom što se borim za svoje dete i nisam ga ostavila. Što sam došla kod njenih roditelja, sa kojima ne priča. Ne zbog muža, nego što imam dete. Videla sam je pre nekoliko meseci, imali smo neku zajedničku svadbu. Nije htela da uđe, ne zato što je žao, nego jer je isfrustrirana. Ušla je i počela da me ogovara, htela je da se posvađa sa mnom. Verovatno joj je bilo krivo što živim sa njenim roditeljima, a ona ne priča s njima, jer je bio preči muškarac od mene - govorila je Viktorija.

kurir.rs

Bonus video:

03:11 IMAMO MI VEĆIH DUŠMANA OD JALE I BUBE! Sloba Radanović ŠOKIRAO izjavom o poznatim reperima: Svaka čast na onome što su napravili