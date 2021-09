CAR I SANDRA U ZANOSU STRASTI: Filip ljubi pevačicu kao da Maja ne postoji, završili u krevetu zajedno! (VIDEO)

Filip Car i Sandra Čaprić posle žurke ležali su zajedno u krevetu gde su trenutno u izolaciji.

Nakon kratkiog razgovora, došlo je i do prvih poljubaca. Poznato je da se Car izjasnio kao emotivno zauzet dečko i nedavno je izjavio da se brine da li je Maja Marinković ljuta na njega.

Ipak, sa pevačicom se prepustio strastima, a svi komentarišu kako će mu Maja napraviti haos kada vidi šta se desilo.

foto: Printscreen

Podsetimo, Sandra se dovodi u vezi sa biznismenom Goranom Milutinovićem, koji je već godinama živi u Australiji, a čak se i on oglasio i dostavio dokaze o tome da je, kako kaže, njegova agencija uplatila pevačici 37.720 dolara na njeno ime.

- Ja sam taj "biznismen iz Ivanjice" koji se dovodi u vezu sa pevačicom Sandrom Čaprić. Samo što sam ja poreklom sa juga Srbije iz Grdelice, a ne iz Ivanjice. Sve ovo što se piše je istina. A imam i dokaze za to. Ova naša zajednička fotografija koju sam vam poslao je iz Vlasotinca gde sam Sandru angažovao na privatnoj proslavi, a druga fotografija je fotografija uplatnice na njeno ime, to je novac koji sam joj pozajmio da krene sa karijerom, a poslat je preko naše agencije ovde u Sidneju a koji nikad nije vratila - pričao je on.

Kurir.rs/K.Đ.