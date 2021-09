ZNAM KAKAV JE KAD POPIJE! GRUJA PODGREJAO SUMNJE: Sve učesnice videle su šta je radio na žurki, okupile se, pa OPLELE po pevaču!

Nikola Grujić, oženjeni pevač koji je u rijalitiju poznat po "aferi svastika" privukao je pažnju mnogih učesnica tokom žurke.

Naime, svi su primetili da se oženjeni učesnik udvara zadrugarkama, što je podgrejalo sumnje i da je bio sa rođakom svoje supruge Viktorijom Mitrović.

"Inače, ovo što je Grujić radio, potvrđuju da je flertovao sa tobom", rekla je Matora.

"Nije se desilo ništa. Ne mogu ja da budem toliko pijana, da bih spavala sa zetom. Ali sam mu juče rekla, ovo što radi... Znam kakav je kad popije. Sinoć je bio pijan, tako flertovao i to je to. A za ovu Sandru baš razmišljam, ne znam da li je bio sa njom. Ne verujem da je bio sa njom, ali da je flertovao, jeste", istakla je Viki.

Podsetimo, Viktorija je od strane učesnika optužena da je bila u ljubavnoj vezi sa svojim zetom Nikolom Grujićem Grujom. Iako se ta afera prepričava u Beloj kući, Nikolin deda, čuveni berberin Steva Grujić, kojeg smo posetili u Opovu, tvrdi da to nije tačno i da je njegov unuk veran supruzi Ljiljani.

"Njih dve imaju neki problem odranije, njihove porodice odavno nisu u dobrim odnosima, ne govore. Mislim da je ta mala namerno to uradila, kako bi naudila sestri. U životu je nisam video. Pričala je, čujem posle, da je Nikola bio pijan i da su skrenuli s puta. To je laž, on ne bi ni za živu glavu seo pijan za volan. Samo me nervira što ćuti stalno, inače je borben. Nije on nikakav švaler, te sve devojke su mu samo koleginice, sve su dolazile kod nas kući", rekao je deda nedavno.

