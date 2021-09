BEOGRAD JE MOJ GRAD, POSTAVIĆU NA MESTO KLOŠARE! Mihić urla, psuje i lomi, a krive su mu cimerke, završio u RIJALITI ZATVORU!

Stefan Mihić koji je pod dejstvom alkohola ušao u sukob sa devojkama iz Bele kuće nije mogao da se smiri, pa je pretio svima redom.

On je vređao učesnike, a na kraju i Ademira Peleša koji je stao na njihovu stranu.

foto: Printscreen

- Svima ću ja pokazati ko ste i šta ste! Sve ću vas postaviti na mesto, ološe na ološe, klošare među klošare - urlao je Stefan.

- Ma koga ćeš ti, pede*čino jedna, ko si ti seljačino! - urlala je Ana.

- Guraju me ovde, prave mi haos! Svako ko me udari videće, ne znate vi ko sam ja, videćete kad izađete, pokazaću ja vama svima! - urlao je Mihić.

- Ne mora da stane, šta vi mene prozivate, hajde skloni se bre. Ja sam rođen u Beogradu, ovo je moj grad, videćete vi. Vi meni da je*ete mrtvu majku, je*aću vas sve! Je*ao sam i veće igrače pa ću i vas - odbrusio je Mihić.

- Kome ćeš ti da je*eš majku, jel može obezbeđenje da te spreči, pi*ko jedna! - urlalaje Spasojevićeva.

foto: Printscreen

- Došle ku*ve da me vređaju, nemate vi pojma ko sam ja u ovom gradu - vikao je Mihić.

Stefan Mihić je kasnije pušten iz zatvora nakon haosa koji se desio sinoć posle žurke, a zbog kojeg je Ademir Peleš kažnjen dvonedeljnim honorarom. Mihić je nakon čitanja pisma o kazni izašao iz Bele kuće, gde je počeo da se žali svojim drugarima na cimere sa kojima se sinoć svađao.

foto: Printscreen

- Ja sam izuzetno normalan momak. Ali kad me neko dira... Sve ima svoje limite. Ja mogu da trpim samo do jednog stadijuma. Ovo je bio pad tolerancije. Ne mogu više, morao sam da objasnim neke stvari. Ova me vređa, ovaj krenuo na mene... Ove napadaju. Šta treba da radim? Te pričaju da sam p*der, biseksualac, priđem devojci, onda kao nemoj da joj prilaziš. 20 dana sam trpeo, skupilo mi se sve! - pričao je Mihić.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:40 MAJA NIKOLIĆ ULAZI U RIJALITI! Rešena da se TRANSFORMIŠE, pa beži na Himalaje: Želim da se promenim i psihički i fizički