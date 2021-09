MARIJANA PRIZNALA S*KS SA MENSUROM: Još jedan učesnik je na njenoj VRUĆOJ LISTI, a zbog toga nema šanse kod JANJUŠA! (VIDEO)

Marijana Zonjić i Marko Janjušević Janjuš gosti su emisije u rijalitiju gde je otkrivena još jedna tajna.

Naime, Marijana je priznala da je bila intimna sa jednim od učesnika rijalitija.

- Ja sam, kao što ste videli, najviše vremena provodio sa Marijanom, postala mi je jako draga, ali sam u toj nekoj "Igri istine" bio pogođen i iznerviran. Pogodile su men neke stvari iz prošlosti. Ne bih da imam pritiske kao što ću imati. Ne bih da stupim u odnos dok sve ne bude raščišćeno - govorio je Janjuš.

foto: Printscreen

- Šta je značilo tvoje ležanje sa Sanjom Grujić? - pitala je Dalila.

- Ona mi je draga, šalimo se, ali ja stvarno nemam emocije prema devojkama ovde kao što sam imao prema Marijani - govorio je Janjuš.

- Marijana, ti si mi rekla da ste raskinuli, pa ste se pomirili, pa ste raskinuli - dodala je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- Raskinuli prijateljstvo, mi nismo bili u vezi. On se naljutio na mene na "Igri istine" jer sam mu ja pre rekla da postoji osoba u kući sa kojom sam bila, a nisam rekla koja je. Koliko sam ja shvatila, problem je što sam imala s*ks sa Mensurom. Istina je to, ali je Mensur rekao juče da nismo. Da je rekao da jesmo, ja bih potvrdila. Nebitno je kad se desilo. Ali Mensur je ispao jako ljigav prema meni. Uglavnom, Janjuš me je pitao, a ja sam mu rekla da postoji jedna osoba. Ni on meni nije pričao sa kim je bio u etno selu letos, kakve veze što mu nisam odmah priznala da je to Mensur - priznala je Zonjićeva.

- Ja sam hteo da znam sa kim je bila u kući, da ne bi bilo onda ta osoba sedi pored nas - govorio je Janjuš.

- Mima je potegla priču da sam bila sa Matejom, ja sam ga odmah zvala da pričamo, mi smo se samo čuli. I dalje ne razumem šta mu je ovo problem - rekla je Marijana.

Kurir.rs/K.Đ.