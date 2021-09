LOŠE MI JE, RADIM STVARI KOJE NE BI TREBALO! Car priznao da je prešao GRANICU prijateljstva sa Sandrom, Maji neće biti dobro!

Filip Car i Sandra Čaprić već nekolik dana intrigiraju sve svojim odnosom, a sada je Car dobio i pitanje vezano za njih.

- Pitanje za Cara. Sada si isti kao Ša i od nas praviš budale. Kaži da ti se sviđa Sandra Čaprić, delima pokazuješ, kome se ne bi svidela Sandra? - glasilo je naredno pitanje.

foto: Printscreen

- Dobro, ako vi mislite da ja nisam lagan... Šalim se. Ne mislim da radim neke stvari koje radi Ša, ali mislim da je naše druženje preprisno, ako imam neki odnos van. Ne znam šta bih rekao, loše mi je. Radim stvari koje ne bih trebalo da radim - odgovorio je Car.

foto: Printscreen

- On me je pitao što sam ljuta i da razgovaramo. Rekla sam mu da ne zna šta hoće sa sobom, a ima dovoljno godina. Neću da dozvolim da me neko cmače, da se držimo za ruke, ako čekaš neku Maju. Onda sam mu rekla da ćemo oboje čekati Maju. Ja ću se povući i staviti tačku, pa neka on razmisli, nema takvog drugarstva - ubacila se Sandra.

foto: Printscreen

- Danas je rekao da zna da će završiti sa Majom, šta god da se desi - otkrila je Rešićeva.

- A zašto to meni nije rekao? Onda je pi*ka jedna. Mene Maja ne zanima, da li i koga ona voli, da li Janjuša, Mensura - pobesnela je Sandra.

Kurir.rs/I.B.

