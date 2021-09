FILIP ODABRAO PEVAČICU, PA DOBIO KORPU! Car: Skloniću se, tako si odlučila! RASKINUO sam sa NJOM DA BIH BIO sa TOBOM!

Filip Car i Sandra Čaprić noćas su se ponovo posvađali zbog Maje Marinković.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Prethodne noći u Car je otkrio sve detalje njegove veze sa Majom, zbog čega su on i Sandra započeli svađu u ranim jutarnjim časovima.

foto: Printscreen

- Juče sam ti rekla da rešiš svoje probleme, a to što se desilo, ti si kriv. Zašto mi nisi rekao, šta hoćeš od mene? - započela je Sandra raspravu

foto: Printsceen

- Mislio sam da ćemo biti prijatelji. Raskrinkao sam sve sa Majom i ti si sad ljuta, plačeš i hoćeš da ostanemo prijatelji. Ti si dobra cura. Bolje da te ja ne ugrožavam jer ti kući niko neće biti srećan sa mnom. Priznao sam pred celim svetom da sam prevario Maju i da sam te prevario. Šta hoćeš više?! - nastavio je Filip.

foto: Printscreen

Čaprićeva i Car su se raspravljali u krevetu, u izolaciji, još neko vreme, a onda se Filip okrenuo na drugu stranu kako bi zaspao, dok je Sandra jela na krevetu pored njega.

foto: Printscreen

- Ti nisi klinka, Sandra imaš 30 godina, nemaš 19. Odluči šta ćeš, daću ti vremena da razmisliš. Razgovaraćemo kada god hoćeš... Da li hoćeš da se sklonim ili ne sklonim? - pitao je Car - Skloni se - Kratka je bila ona.

foto: Printscreen

- Jel to najbolje? Ok ti si tako odlučila. Za tebe je to najbolje, za mene nije. Ja sam raskinuo sa Majom i rekao da hoću da budem sa tobom. Ti nisi ništa izgubila ja jesam, devojku sa kojom sam bio pre tebe. Pokazao sam ljudima da sam je prevario posle 15 dana - rekao je Filip i ubrzo se okrenuo da spava.

foto: Printsceen

kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)