ZADRUGARKA SA KNEDLOM U GRLU O PERIODU O SILOVANJU: Bila sam OGORČENA na roditelje, tata je varao mamu, ona je krila da je BOLESNA

Mia Jovanović je došla u Rajski vrt kako bi razgovarala sa Drvetom Mudrosti nakon što je otkrila svoje tarumatično iskustvo koje je imala kao petnestogodišnja devojka.

- Krivo mi je što ovi ljudi sada krive moje roditelje - rekla je Mia.

- Meni nije olakšanje, ali nije mi ni problem što sam to rekla. Najteže mi pada to što je bilo spominjanje roditelja, to što je moj otac varao moju majku koja je bila bolesna. Meni je to bilo teško, ja sam pokušala da ih opravdam, ali sam ih ukanalila još više - rekla je Mia.

- Ja nemam snage da iznesem sve detalje koje sam pričala. Meni je jako teško. Ogorčenje prema mojim roditeljama je počelo tada, zamerila sam ocu što je varao majku, a majci što je krila da je bolesna. Ja sam tada imala 10,11,12 godina. Sve to se izdešavalo u tom peridou. Tada sam se promenila, živela sam svoj život i gledala sam sebe, a trudila se da gledam samo sebe, i nakon toga se desilo ono što sam rekla sinoć. Ne mogu da pričam o tome, teško mi je. Ja sam se i nakon tog jezivog iskustva promenila još više - govorila je Mia, kada ju je Drvo zamolilo da ispriča sve šta joj se desilo:

- Ja to ne mogu, jako mi je teško, previše mi je. Ja sam svaki momenta vrtela u glavi i razmišljala šta sam ja mogla da uradim, a nisam uradila, i da li sam mogla da promenim to - nastavila je ona da priča:

- Mia ja verujem da bi ti razgovor sa mnom pomogao, moraš da pričaš o tome - rekalo je Drvo pa nastavilo:

- Ja znam da je to tvoja odluka, i znaj da sam ja uvek tu za razgovor kad god budeš htela - reklo je Drvo i poručilo Mii da ima osmeh na licu uvek.

