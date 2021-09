SANDRA ČAPRIČ PRIZNALA EMOCIJE PREMA FILIPU CARU! Otkrila da li ima nade za njih: Zbog ljubavi reskiram sve što IMAM U ŽIVOTU!

Sandra Čaprić je u Rajskom vrtu kako bi razgovarala sa Drvetom Mudrosti o njenom odnosu sa Filipom Carem.

- Mene su svi napali sinoć da sam se ja umešala u neku vezu koja po njemu ne postoji. Meni se sve skupilo, priznajem sve, ali mi smo jutros popričali i ja sam rekla da ne želim da budem u vezi, bolje da budemo drugovi nego da pravimo problem - krenula je Sandra.

- Ovde su emocije pomešane, ja čas želim da budem sa nekim, čas ne. Meni prija njegovo prisustvo, on je pažljiv prema meni, i ja to osećam, ali.. Ja nisam bila svesna šta se dešava, a iznerviralo me je to što je on očekivao potvrdu šta se dešava napolju - rekla je Sandra.

- Ja verujem da će iko biti srećan da ja budem sa njim, ima on dobre stvari, ali nikako da ih pokaže, ja ih vidim. Meni su se jako pomešale emocije, i ne znam šta i kako da radim. Ne želim probleme - pričala je ona:

- Jesam ja razmišljala da se prepustim emocijama, ali sam ipak odlučila da stavim tačku na to, on se naljutio, al šta da radim. Mislim ja se osećam poniženo jer je on čekao da čuje šta će Maja da uradi , to mi nije lepo, a onda posle 5 dana mi kaže kao ljubavi, a to mi nije jasno. On brine o meni, ali i ja o njemu. Konstanstno razmišljamo kome šta treba jedno drugom - govorila je Sandra.

- Meni su rekli da ne treba to da radim, Dalila prva. Stavljena je tačka na to, i nadam se da nećemo da pričamo više o tome. Meni je preslatko ovo muvanje kao u sedmom razredu - govorila je Sandra pa zapevala:

- Ja glasam za ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu..

