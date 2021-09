ZADRUGARKA NASKOČILA NA JANJUŠA I POČELA DA GA LJUBI! Nije znao šta ga je snašlo, pa joj odbrusio: Nemoj da me ZAVODIŠ! (VIDEO)

Olga Margitić otišla do pušionice, gde se nalazio Marko Janjušević Janjuš kome je sela u krilo i počela da ljubi po vratu.

- Ne zavodi me, ne zavodi me, molim te. Nemoj da mi dahćeš tu. Joj, joj, kuku, kuku, da te pojede čovek - govorio je on.

- Jao, Jaško - pričala je Olga.

- Ja ću da se smirim i nađem dečka kad izađem - rekao je Janjuš.

- To bi ti bilo najpametnije i ja ću da nađem neku ribu - nastavila je ona.

- Mene retko koja devojka može da zavede ove godine, osim ako ne uđe neka s*ks bomba i kaže da sam joj zanimljiv. Samo može da me poremeti devojka na slovo A. Ostalo... Ali i tu ću se držati

