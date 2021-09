FILIP CAR USTAO ZA CRNIM STOLOM I ZAPRETIO ZADRUGARIMA! Glasali za njega da je NAJUOBRAŽENIJI, a on im ovako ZAPUŠIO USTA! (VIDEO)

U toku porodičnog sastanka na kome zadrugari birali najuobraženijeg zadrugara i zadrukarku, Filip Car je ustao i zapretio pjedinim zadrugarima.

- Poštovanje svima. Počećemo od iskrene uobraženosti. Postoji foliranje, kao i drskost, nevaspitanje i bezobrazluk. Sada da vas naučim kroz primere. Što se tiče Janjuša, kada je rekao da će dići noge, toje nevasitanje i bezobrazluk. Zna se šta je karakterna osobina. Što se tiče primera muških i ženskih primera, sa velikom zaslugom i stavom ima Aleksandra Subotić. Što se tiče negativne strane, to je Martina jer je veliki folirant. Što se tiče drskosti, pogrešili ste jako jer se ona samo gradi, a jako je dobra, to je Anđela. Pozitivna uobraženost i nadmenost u pozitivnom smislu, ima pokriće iza toga je Karić, bira društvo, ljude, vreme. Mislim da je to velika vrlina. Što se tiče drskosti jedini momak izuzetno drzak i otrest je Pele, nije uobražen, ali otresit jeste, valjda i zbog sporta kojim se bavi. Bezobrazluk i nepoštovanje je Car, koji dolazi na sastanak kad želi a ne kad treba - govorio je Stefan.

- Lažna uobraženost je definitivno Mensur - dodao je Mihić.

- Hoćeš opet da te bacim u jezero? - viknuo je Mensur.

- Kad me nema ja uvek sve pratim. Svi koji ste me naveli za uobraženu ličnost, us*aću vam se u život svima - nasmejao se Filip.

- Imam bolest koncentracije, to svi znaju, imam sam sa sobom probleme i ne mogu sedeti mirno i imati koncentraciju, to ćete videti kroz boravak - naveo je Car.

- Bio si u zatvoru, kako si se tamo ponašao? - pitao je Mića.

- Imao sam ozbiljan problem, nikad namešten krevet, nikad budan, nikad disciplinovan - odgovorio je Car.

- Ti si svestan da si dobar za ovaj projekat, pa se ponašaš opušteno i kako hoćeš. Ti si samo sveži primer ali nisi jedini - dodaoje Mića.

- Ja bih naveo Mensura za tu osobu. Sam je izabrao kako će da se ponaša ovde, za žensku osobu bih naveo Mimu, zbog komentara da se ne druži sa ružnim osobama - dodao je Car.

