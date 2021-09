KONTROVERZNA SLOVENKA OTKRILA KAKO JE UPOZNALA TAKIJA: Dopadalo joj se kako se ponaša prema Maji, uvek je tražila TAKVU FIGURU!

Deniz Dejm, Đole kralj i Sandra Bakša su porazgovarali o starim i novim poznantvima, a onda je Slovenka otkrila kako je upoznala Radomira Marinkovića Takija.

- Kako si upoznala Takija? - pitao je Đole Kralj.

- Na Instagramu, malo sam pratila sve to, uvek mi se dopadalo to kako se ponaša prema svojoj ćerki. Uvek je bio uz nju. Ja nisam imala oca, tako da mi je to bilo baš lepo. Uvek tražim takvu figuru - odgovorila je Deniz.

- Mama mi je 176, ali tata je jako visok dva metra, na njega sam pokupila visinu - dodala je Deniz.

- Videćeš, zvaće te sad sigurno za neke revije, razne modne kuće - rekao je Đole.

- Išla sam u Londonu, ali sad sam ovde. Prošla sam sve to, sad bih volela da komentarišem, prošla sam sve naslovne strane, sad bih samo da budem u prvim redovima i pričam. I u Ljubljani sam komentarisala - nastavila je Deniz.

