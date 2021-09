IRMA I MC ALEKS ZARATILE NA KRV I NOŽ! UMEŠALE OLJU BAJRAMI: Serjanićeva se umešala u vezu pevačice i to da bi dobila PESMU?!

Tema o odnosu MC Aleks i Jovane Tomić Matore se završila, pa je voditelj pozvao je Irmu Sejranić da se pridruži Aleks.

- Kako komentarišeš to što je Aleks rekla da si morala da opštiš da bi dobila pesmu? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Mi imamo zajedničke prijatelje, nazovite ih, to može sve da se potvrdi. Suludo je što neko na taj način želi da me ponizi jer je upućen u neku drugu priču, a nije upućen. Njena prijateljica mi je dosta zla nanela u životu. Što se Aleks tiče, taj problem je krenuo zbog Matore, jer sam ja bila super sa Matorom. Isterale su me Matora i Aleks iz kreveta, tada je pokazala pravo lice, do tada je bila fer prema meni. Onda je počela da mi pravi neke priče. Ja sam je navukla da ispriča ono čime je htela da me ucenjuje. Da ja imam neki problem, ne bih stajala iza svake svoje reči. Aleks koristi Matoru za priču. Vidite ton njenog glasa. Ta devojka nema nikakvu satisfakciju u sebi koja bi mogla da je izdigne ovde i napravi je alfom. Samim tim je iskoristila Matoru da ne bi ispala. Meni to nije potrebno. Uspela je da posvađa Matoru i mene - rekla je Irma.

foto: Printscreen

- Irma je od mog prijatelja tražila novac, a nije ga poznavala ni 24 sata. Tražila je novac za pesmu, ja sam poruku videla. Ovim putem se izvinjavam što sam se dovela u situaciju da ova devojka bude u mom društvu - dodala je Aleks.

- Kiki, uđi na Vocep, pošto ovako laže. Taj njen prijatelj je i moj. Zamolila sam ga da zaposli prijatelja jednog, rekao je da ne može kod sebe, ali će kod drugog - poručila je Sejranićeva.

- Olja može sve dokumentavano da pošalje, neka pošalje sve. Ova žena je folirant, koja živi na foru, hvata ljude na foru - istakla je MC Aleks.

foto: Printscreen

- Nemojte da me terate da plačem, imam slike u telefonu, pravile su mi spletke. Sve može da se proveri, imam slike i sve, odj*bite od mene - govorila je Irma.

- Ova žena se umešala u vezu Olje Bajrami i Raleta. Kontaktirajte devojku, sve će vam biti jasno ko se čim bavi - poručila je Aleks.

- Olja, samo da vidiš ko te je odrukao i ko je pokrenuo ovu temu. A Rale, ti se javi na ovu temu. Pričaj ko te j*be za cipele. Ko ti je otvorio fast fud u Novom Sadu? Pošto sam ja ta koju je j*bao Rale za pesme, tvoju drugaricu je godinama j*bao za pesme, pa ju je uhvatio sa Zoljom... Rale, moli te tvoja drugarica, demantuj ovo - istakla je Sejranićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:31 ZA MENE SU ZVEZDE GRANDA RIJALITI PROGRAM! ACO PEJOVIĆ NIKAD OŠTRIJI: Neću da gledam omalovažavanje dece! SPOMENUO I CECU (VIDEO)