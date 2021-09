OSMAKČIĆ U ŽESTOKOM KLINČU SA MATEJOM I ANĐELOM! Sukob izmakao kontroli, obezbeđenje moralo da reaguje! (VIDEO)

Nakon incidenta koji se dogodio u spavaćoj sobi između Anđele Đuričić, Marka Osmakčića i Mateje Matijevića, sve se nastavilo za crnim stolom, a u jednom momentu je i obezbeđenje moralo da reaguje.

foto: Pritnscreen

- Ona kaže samo ono što kamere žele da čuju, sve lažno predstavlja, drčna je i bezobrazna, nema samokritiku, uvek ima opravdanje za sve, to je takva osoba. Glumi da je svetica, bezgrešna, izveštačena je i izopačena, Staniji sam to rekao od prvog dana! Sad je tu Mateja... On traži takvu curu, da se perfektno predstavi. Da sam ja to želeo, mogao bih glumiti moralistu, mene takva žena ne zanima - govorio je Marko.

- Takva žena tebe nije želela - dobacio je Mateja.

foto: Pritnscreen

- Zato ćeš mi p*puš*ti k**ac - vikao je Marko.

- Ja ne znam što je on isfrustriran! Mi njega ne pominjemo, ne doživljavamo ga - počeo je Mateja, a Marko ga je prekinuo.

- Malo vaspitaj tu malu! Nemoj da me pipaš! - nastavljao je Marko.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

04:50 ŽENA ZBOG KOJE PLAČE CELA SRBIJA! ČUVENA LJILJANA IZ FILMA TOMA: Plakala sam na setu, sve me je stiglo tek nakon snimanja! (VIDEO)