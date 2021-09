DENIZ DEJM POKRADENA! POPELA SE NA STO I URLA: Prekinula podelu budžeta i traži svoj KEŠ, a Subotićeva joj ODBRUSILA! (VIDEO)

Ante Baždarić deli novac, a njegovu raspodelu prekinula je Deniz Dejm, koja je počela da drami jer joj je neko ukrao novac.

Prvo je napala Sandija Kojića, a potom se popela na sto i počela da urla.

- Ko mi je uzeo? Daj mi! - napala je ona Sandija.

Mensur - dobacio je neko od zadrugara.

- Pa, j*bala te. Ko mi je uzeo keš? Dajte mi nazad keš! Keš! Daj mi keš! Vratite mi. Ko mi je ukrao keš?- urlala je Dejm.

- Meni je rođendan u petak, nisu pozvani ljudi koji loše misle o meni, koji lažu, koji mi žele loše. I ljudi koji psuju moju familiju. Želim što više hrskave piletine. Što se tiče podele, Ante i ja nemamo komunikaciju, to je to. Što se tiče krađe budžeta, jako je ružno što me ljudi proglašavaju za kradljivicu zbog ličnih frustracija. Nisam ništa ukrala, a i da jesam, ne bi mi bilo žao, jer mi je vređala porodicu. To je to, previše ste nebitni da bih komentarisala - istakla je Aleksandra Subotić.

Kurir.rs/K.Đ.

