LJUBAVNA DRAMA MENSURA I MILICE TRESE ZADRUGU! Maloletna zadrugarka besna kao ris, BRUTALNO mu je ODGOVORILA! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović su se ovog jutra psovađali oko toga ko će ode po mleko. Menusr je odbio a Milica ga je zbog toga nazvala retardom, što je njega uvredilo.

- Zamisli ona meni kaže da sam ja retard. Ja stariji od nje deset godina - rekao je Mensur.

- A gde ja ona sada - upitala je Dalila.

- Ne znam gde je - rekao je Mensur.

Mensur je nakon toga išpak otišao kod Milice.

- Moraš da shvatiš da sa mnom ne možeš tako da razgovaraš - rekao je Mensur Milici.

- Onda neću ni da razgovaram sa tobom - odgovorila mu je ona i bukvalno mu stavila do znanja da ne želi da bude sa njim.

- Nećeš?! - rekao je Menusr i nakon toga otišao od nje.

Milica Veselinović se žalila na ponašanje Mensura Ajdarpašića. Ona je Lorni Partnemer ispričala kako ju je Mensur ponizio pred svima:

- Mesnur i ja smo imali žestoku svađu ovog jutra. Ja sam kuvala kafu, a on je išao po mleko i pustio mi čašu ispred sebe. Ja mu rekla da je retard i on krenuo da viče na mene da ne mogu sa njim tako da pričam, i krenuo da baca kafu koju sam ja skuvala... E, ne može ni on sa mnom, on mene da psuje - rekla je Milica.

- Ma daj, to upošte nije svađa - dodala je Lorna.

- Ma pun mi je ku*ac tog njegovog ponašanja. Ovo je uvod njegovog ponašanja, i baca kafu koju sam ja napravila, sram ga bilo - govorila je Milica dok je Mensur besno šetao po dvorištu.

