MIKI ĐURIČIĆ OPASNO PROFITIRAO ZADRUGOM: Za 3 meseca uzeće brdo evrića, ima jedan uslov za to i NEĆE MU BITI LAKO

Mikiju Đuričiću će 13. po redu rijaliti doneti 100.000 evra, a dovoljno je da pčelar ispoštuje svoju stranu ugovora i naredna dva meseca ne napravi nijedan incident.

Izvor blizak pčelaru otkrio je da je Miki potpisao ugovor na tri meseca, i to za nedeljni honorar koji je najviši od svih u Zadruzi.

- Miki se ove godine oženio i postao otac, i upravo razlog zbog kojeg je ušao u Zadrugu jeste da bi zaradio novac za svoju porodicu - počinje izvor i dodaje:

- Svi znamo da on ne mari mnogo za pare i da je tokom godina učestvovanja sav zarađeni novac ili spiskao ili prokockao. Ovog puta zbog celokupne situacije i činjenice da se uozbiljio, uspeo je da na račun svog imena postigne i izuzetno visok honorar koji će, kako je i sam rekao, uložiti u seoski turizam.

foto: Printscreen

- Ovo je poslednja sezona Zadruge, a samo za honorare najpopularnijih takmičara izdvojeno je neverovatnih 2 miliona evra. Miki bi trebalo da inkasira 100.000 evra, što znači da na mesečnom nivou dobija nešto manje od 35.000 - rekao je izvor na kraju.

Inače, Đuričić, koji se poverio Filipu Caru i otkrio jeda se u Beloj kući neće zadržati do kraja.

- Ja još dva meseca moram izdržati kako umem i onda kućarica, da ispoštujem dogovor - otkrio je Đuričić i time jasno stavio do znanja da spada u one učesnike koji su potpisali ugovor sa posebnim beneficijama. To ujedno znači da je visinu honorara pogodio unapred i da se neće boriti za glavnu nagradu.

Inače, Miki nije jedini koji će napustiti Zadrugu pre njenog kraja. Starleta Stanija Dobrojević je pred sam početak rijalitija otkrila da će u Beloj kući boraviti samo mesec dana.

Jedna pobeda i 11 poraza Miki Đuričić se prvi put pojavio na malim ekranima kada je 2006. ušao u Velikog brata. Miki je tada izašao iz rijalitija nakon samo dve nedelje, ali je uspeo da osvoji simpatije publike i da stekne širu popularnost. Godine 2009. pobedio je u Velikom bratu all stars, ali je iz svakog sledećeg rijalitija ili bežao ili bi bio diskvalifikovan. foto: Ata Images

kurir.rs

Bonus video:

05:04 MIKI ĐURIČIĆ DAO ČVRSTU REČ: Biću veran mojoj Angelini! Pčelar imao poruku i za Suzanu...