MENSUR ZGROŽEN IZAZOVNIM CIMERKAMA: Nabijate se, pa tražite da vas neko poštuje! Ono sam samo video u EROTSKIM filmovima! (VIDEO)

Dalila Dragojević otkrila je zadrugarima da su Viktorija Mitrović i Mensur Ajdarpašić došli u sukob zbog sinoćnjih dešavanja na žurki.

Viktorija je iznela pozadinu svega.

- Sve je bilo zbog mog igranja na žurki, možda i jesam malo preterala, ali to je moj izduvni ventil. Ja ne komentarišem njihovu vezu, a on me napada - rekla je Viki.

- Jeste, nabijate se na ku*ac, pa tražite da vas neko poštuje! Nijedan normalan te neće takvu prihvatiti.

- Miki ti je rekao sličnu stvar, ušao je u sobu i rekao ti da, nakon svoje priče, treba da se promeniš i prosperiraš - ubacio se Dejan.

- Ja se neću promeniti, sledeći put ću u gaćama ići! - pobesnela je Viktorija.

- Ja lošu nameru nisam imao, ali me ne zanima. Ne čini vas moralnijim što se ovde ne je*ete i nemate vezu, to je vaše drugo lice - rekao je Mensur.

- Ono nije na granici normale, ja sam ono samo video u filmovima u striptiz klubovima. Poznato je da ja te stvari ne podržavam i da ne volim taj stil, to meni prelazi neke granice. A ne zanima me što ste vi takvi, moja nijedna devojka se nije tako oblačila dok je bila sa mnom u vezi. Tu je bila Čaprićka, Rešićka, Martina... Ja volim malo otmenije odevanje - govorio je Ajdarpašić.

- Ne može niko da mi priča kako sam se oblačila, ako njegova devojka radi ono što radi, a ima 17 godina - ubacila se Irma.

