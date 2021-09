FILIP CAR DAO SANDRI ČAPRIĆ ŽUTI KARTON: Mi smo u vezi, a ipak mi se ne sviđa sve! Sedi sa Mensurom, a nema vremena za mene! VIDEO

Filip Car dobio je priliku na porodičnom sastanku da objasni u kakvom je sada odnosu sa Sandrom Čaprić.

On je otkrio da je u vezi, ali da mu se neke stvari kod nje ne dopadaju.

foto: Printscreen

- Za mene je to veza! Meni se neke stvari ne sviđaju u njenom ponašanju, evo, sad se ne stavljamo ona i ja u koš, nego i Dino i Mensur. Ja kažem sve ono što mi smeta u oči. Zamerio sam joj kad sam bio u izolaciji, trebalo je da se malo više posveti, trebalo je da se više založi za mene, to sam joj zamerio, prebacio sam joj situaciju za Dina i Mensura, ali ne iz ljubomore, nego nalazi vremena da sedi sa njima, a ne nalazi vremena da dođe do mene - pričao je Car, pa nastavio:

foto: Printscreen

- Ako je Dino izjavio da ima neku emociju prema njoj, ne može da dozvoli neku dublju komunikaciju, muškarac sve može shvatiti kao davanje povoda. Neke stvari mi jako smetaju, niko nije savršen. Bolje neke stvari odmah rešavati, ovo je žuti karton. Ona je meni peta veza za 11 meseci, što je previše, kombinacije da ne računam, odlučio sam da to bude nešto ispravno i dobro.

- Kadar traži preko tebe, igra duplu igru! - dobacila je Irma.

- Ja više nisam zaljubljen u nju, sama mi je rekla da nas niko ne može ovde rastaviti - rekao je Dino.

Kurir.rs/K.Đ.

