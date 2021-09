MC DAMIRO I MIHIĆ NE MIRUJU, OPET SE SUKOBILI! Stefan peni od besa: Skidali ste me golog i gađali flašicama! (VIDEO)

MC Damiro dobio je reč, pa iskoristio porodični sastanak da se obračuna sa Stefanom Mihićem.

On je objašnjavao kako je tešio Stefana iako je nasrnuo na njega.

- Ja sam Stefana tešio, objašnjavao mu, juče smo svi mogli da izgubimo budžet zbog njega. Želim da mi objasni zašto je nasrnuo na mene - rekao je Damiro.

- Ono što se juče desilo bio je moj test, jedna igrica, da vidim zbog čega ste me skinuli golog i gađali flašicama, težak si go*nar, vrati mi duks, treba mi duks! To je to! - iznervirao se Stefan.

U tom je momentu Ante Baždarić završio sastanak, a Damiro i Stefan nastavili su koškanje.

- Daću ti duks, nemoj da me pipaš - govorio je Damiro, pa je ušlo obezbeđenje i sprečilo dalji okršaj.

