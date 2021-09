IDEM NA SUĐENJE! MARKO, SLOBODNO OSTANI DUŽE U CRNOJ GORI: Stanija priznala koliko će biti u rijalitiju, pa se obratila NAJBLIŽIMA

Razgovor rijaliti učesnika o žurki na kojoj su se devojka prema rečima mnogih ponašale vulgarno, pretvorio se u pravi haos.

Sandra Rešić koja se u svom govoru osvrnula na sinoćne događaje i ples Viktorije Mitrović javila se za reč, a Dalila Dragojević ju je odmah prekinula.

- Mensure, ti si se zaljubio u devojku koja tverkuje! Mina tverkuje bolje od Viki - rekla je Dalila.

- Ja danas neću komentarisati moj odnos sa Markom, ali ja vi svi možete komentarisati. Ponašaću se kako ja hoću, samo molim jednu stvar... Ne želim da se jedna stvar radi meni, bila ja u vezi ili ne, da ne idete ka meni, Peki, Mima... Mogu da se udam i uđem u vezu, ja nemam 15 godina. Mićo, gledaj me dalje šta se dešava - rekla je Sandra.

- Neću da pravim sad neprijatnu situaciju, ali me je neko pitao da li su Dalila i Stefan imali nešto, da tako izgleda i da se smeškaju - prekinuo je Mensur.

- Sandra, ti plašiš momka ovim ponašanjem, smiri strasti! - rekla je Dalila Sandri.

Filip Car preokrenuo priču i komentarisao dešavanja vezana za Staniju Dobrojević i Marka Osmakčića:

- Stanija traži idealnu devojku Marku, to ti je ono "Tražim devojku, a molim Boga da ga ne nađe", neće on naći devojku, a sedi pored Stanije sve vreme. nsiam do sad komentirao vaše druženje.

- Uskoro odlazim, ne znam da li si upućen? - rekla je Stanija a onda pogledala u kameru i dodala:

- Čisto da se obratim mojim roditeljima, produžili su mi zadržavanje ovde još dve nedelje. 5 oktobra izlazim na suđenje, u pregovorima sam da ostanem dve nedelje duže, tako da, Marko, ja te volim najviše na svetu! Slobodno ostani sa svojima u Crnoj Gori duže - poručila je Stanija svojim najdražima.

