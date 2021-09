CARA OPTUŽILI DA JE ISKORISTIO MAJU, PA JE ŠUTNUO: Filip ljubi pevačicu, a kad izađe hoće da priča sa bivšom! Progovorio i JANJUŠ!

Filip Car dobio je pitanje gledalaca, pa otvoreno progovorio o odnosu sa Majom Marinković.

Naime, Maja je izjavila kako je veza sa Carom bila "limunada", a on je sve objasnio.

- Maja je izjavila da je sve vezano za tebe limunada, ali je isto tako primetila da Janjuš često pevuši 'Favorito'. Šta kažeš ti na sve to? - glasilo je pitanje.

- Meni što se nekih stvari tiče nije bila limunada, tu su i svedoci. Ako je bila limunada, onda je to bilo malo žustrije. Nisam ispoštovao Maju, čuo sam da je raskinula sa mnom, ja sam posle raskinuo sa njom i to je to. Ja bih svakako voleo da se korektno pozdravimo, zatražiću joj razgovor - odgovorio je Car.

- To su Majini izleti, jer nije mogla da prežali Janjuša, mislim da je to njena greška. Ako uđe i bude sa Janjušem, mislim da im neće biti lako. Janjuš ima princip i stav da više neće biti sa njom, ali je on prekinuo odnos sa Majom, ne zato što je ne voli, nego zato što se zakleo u nešto veće od Maje - komentarisali su drugi.

- Mislim da i ne bi trebalo da bude nešto ljuta na mene, mi smo samo mesec dana bili u vezi, malo mi je smešno - dodao je Filip.

- Istina je da je Maju jedino voleo Janjuš, mislim da je i danas voli, a Maja to zna. Možda je od Filipa očekivala da joj bude zamena. Na kraju je Filip uradio isto što Mensur i Čorba, nategao je malo i šutnuo - rekla je Stanija.

- Ja bih voleo sa Majom na Zadrugoviziji da pevamo 'Favorito', ta je pesma obeležila nekako našu vezu, bolje nego da se bijemo - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.